Эксперт отметил, что относительно независимых Украины и Белоруссии эти люди исповедуют концепцию, содержащуюся в переписке 50-летней давности между двумя польскими политиками в эмиграции Ежи Гедройцем и Юлиушем Мерошевским, которые считали, что независимость Украины и Белорусии отделит Польшу от России и не даст этой стране вновь стать глобальной силой.
«На мой взгляд, это неправильная концепция, основанная на понятиях образца XIX века о государственности, независимости, суверенитете, империализме и сверхдержавах. В современном мире, который всё больше переходит в виртуальную сферу, с капиталом (который здесь является фундаментальным элементом, организующим пространство между государствами, корпорациями, предприятиями и людьми), такой взгляд на политику, на отношения между государствами и регионами — и даже между людьми — является анахронизмом. Скажу больше — пахнет нафталином», — подчеркнул Чарнецкий.
Более того, добавил философ, поляки должны избавиться от своего патернализма по отношению ко всей Восточной Европе (включая Украину), должны перестать относиться к этим странам как к «младшим братьям и сестрам», которые нуждаются в помощи.
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