Польша встретила развал СССР с большой радостью. Большая часть польского политического и медийного мейнстрима считала и считает: чем хуже для России — независимо от глобальных или региональных последствий — тем лучше для Польши и поляков. Об этом рассказал польский философ Радослав Чарнецкий в интервью изданию Украина.ру

Радослав Чарнецки: кто он Ежи Гедройцем и Юлиушем Мерошевским, которые считали, что независимость Украины и Белорусии отделит Польшу от России и не даст этой стране вновь стать глобальной силой.

«На мой взгляд, это неправильная концепция, основанная на понятиях образца XIX века о государственности, независимости, суверенитете, империализме и сверхдержавах. В современном мире, который всё больше переходит в виртуальную сферу, с капиталом (который здесь является фундаментальным элементом, организующим пространство между государствами, корпорациями, предприятиями и людьми), такой взгляд на политику, на отношения между государствами и регионами — и даже между людьми — является анахронизмом. Скажу больше — пахнет нафталином», — подчеркнул Чарнецкий.

Более того, добавил философ, поляки должны избавиться от своего патернализма по отношению ко всей Восточной Европе (включая Украину), должны перестать относиться к этим странам как к «младшим братьям и сестрам», которые нуждаются в помощи.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.