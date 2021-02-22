Легендарный российский футболист Александр Мостовой подарил футболку со своим автографом 10-летнему Артему Язвовскому из Мелитополя. Об этом 22 февраля сообщает Telegram-канал Украина.ру

Мальчик борется с тяжелой болезнью, у него диагностировали рак головного мозга — нейробластому 4-й стадии.

«Тема, вот тебе подарок на всю твою хорошую жизнь, Не переживай! Все будет хорошо! Мы с тобой», — говорит знаменитый футболист в видеоролике, который распространила семья Язвовского.

52-летний Александр Мостовой — легенда московского «Спартака» и испанской «Сельты». Всего за свою карьеру провел 445 матчей и забил 116 мячей. Сейчас выступает в качестве футбольного эксперта на телевидении и радио.