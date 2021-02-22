По ее словам, трудно найти общие мотивы, которые были бы едиными для всех.
«Кого-то беспокоила социальная несправедливость, кого-то привлекала националистическая идея, кто-то вслед за всеми пошёл, повинуясь стадному чувству. У кого-то личная травма», — пояснила Бильченко.
Она отметила, что стихийную часть Майдана в первые месяцы протестов запустило чувство неудовлетворённости властью предыдущего президента Виктора Януковича. Затем добавились все остальные мотивы, включая националистические, заключила Бильченко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.