Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки пять раз нарушили режим перемирия в Донбассе, обстреляв поселки Лозовое и Молодежное на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 21 февраля сообщило представительство Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своем Telegram

ИноСМИ: какое будущее ждёт Донбасс © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк вели огонь из 82-миллиметрового миномета, станковых гранатометов, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

Информация о раненых и погибших уточняется. Об ответных обстрелах со стороны ЛНР пока также не сообщается.

Накануне украинские силовики обстреляли город Горловка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) из крупнокалиберных минометов. Утверждалось, что военнослужащие ДНР нанесли ответный удар по позициям ВСУ и подавили огневые точки противника.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.