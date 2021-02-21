Власти Украины выстроили в стране культ реваншизма и ненависти к России. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказала профессор Национального педагогического университета им. Драгоманова Евгения Бильченко

«На этом реваншизме — что нас тысячу лет угнетали и истребляли — выстроен целый культ. Желание мщения, стремление к новым жертвам, реваншизм — они ослепляют людей», — сказала Бильченко.

Это отравляет массовое сознание настолько, что мешает увидеть социальную правду о Майдане, добавила она. Андрей Золотарев: На Украине победил не Майдан, а сцена Майдана © Facebook, Золотарев Андрей

Бильченко отметила, что из-за этой убежденности в сознании людей возникает самоцензура — все всё знают об обстрелах мирного населения в Донбассе и чистках, но все равно поступают так, как поступают.

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