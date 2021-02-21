«На этом реваншизме — что нас тысячу лет угнетали и истребляли — выстроен целый культ. Желание мщения, стремление к новым жертвам, реваншизм — они ослепляют людей», — сказала Бильченко.
Это отравляет массовое сознание настолько, что мешает увидеть социальную правду о Майдане, добавила она.
Бильченко отметила, что из-за этой убежденности в сознании людей возникает самоцензура — все всё знают об обстрелах мирного населения в Донбассе и чистках, но все равно поступают так, как поступают.
Полностью интервью можно прочитать здесь.