Решение ввести санкции против телеканалов и предложение лишать звания Народного артиста поп-звезд, которые поддерживают политику РФ, – разные вещи. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в интервью BBC, опубликованном 16 февраля

По словам Ткаченко, теоретически лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста можно, однако пока это не планируется.

Он отметил, что звание, вероятно, присвоили Киркорову, когда он возил украинскую начинающую поп-диву Ани Лорак на «Евровидение». Ани Лорак пришла на день рождения персоны нон грата на Украине © Ани Лорак/Инстаграм

«И здесь мы ступаем на тонкий лед, потому что народных артистов у нас немало. Я так думаю, что и Лорак — какая-то заслуженная артистка (в 2008 году ей присвоили звание Народной артистки. — Ред.) Я извиняюсь, что такое скажу, но я разницы между Киркоровым и Лорак не вижу. Поэтому в данном случае сложно объяснить, почему у кого-то забирать [звание], а у кого-то-нет», — сказал Ткаченко.

На вопрос, стоит ли лишить звания Народного артиста Украины всех, кто поддерживает политику РФ или посещает Крым, министр ответил отрицательно.

«Мы все-таки живем в демократическом обществе. Беспрецедентное до этого момента решение о санкциях против каналов и решение, которым мы собираемся догонять тех, кто кому-то не нравится, — это совершенно разные вещи», — заключил Ткаченко.

Летом 2015 года Киркорову запретили въезд на Украину за посещение Крыма без разрешения украинских властей. При этом Ани Лорак неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес от «патриотов» Украины за свои выступления в Москве.

На февраль 2021 года в черном списке Минкульта, в который по указанию СБУ вносят граждан РФ, «представляющих угрозу национальной безопасности», более 170 человек.