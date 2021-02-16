По словам Ткаченко, теоретически лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста можно, однако пока это не планируется.
Он отметил, что звание, вероятно, присвоили Киркорову, когда он возил украинскую начинающую поп-диву Ани Лорак на «Евровидение».
«И здесь мы ступаем на тонкий лед, потому что народных артистов у нас немало. Я так думаю, что и Лорак — какая-то заслуженная артистка (в 2008 году ей присвоили звание Народной артистки. — Ред.) Я извиняюсь, что такое скажу, но я разницы между Киркоровым и Лорак не вижу. Поэтому в данном случае сложно объяснить, почему у кого-то забирать [звание], а у кого-то-нет», — сказал Ткаченко.
На вопрос, стоит ли лишить звания Народного артиста Украины всех, кто поддерживает политику РФ или посещает Крым, министр ответил отрицательно.
«Мы все-таки живем в демократическом обществе. Беспрецедентное до этого момента решение о санкциях против каналов и решение, которым мы собираемся догонять тех, кто кому-то не нравится, — это совершенно разные вещи», — заключил Ткаченко.
Летом 2015 года Киркорову запретили въезд на Украину за посещение Крыма без разрешения украинских властей. При этом Ани Лорак неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес от «патриотов» Украины за свои выступления в Москве.
На февраль 2021 года в черном списке Минкульта, в который по указанию СБУ вносят граждан РФ, «представляющих угрозу национальной безопасности», более 170 человек.