«В феврале планируем произвести 500 тыс. доз вакцины, в марте — выйти на 1,5 млн доз, в последующем увеличить до 5 млн доз в месяц», — сказал Максютов.
По его данным, после вакцинации этим препаратом иммунитет выработался у 94% добровольцев старше 60 лет.
Это несколько лучше, чем у первой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», которая показала эффективность для людей старше 60 лет на уровне 91,8%.
Иммунитет от вакцины «Вектора», как ожидается, будет действовать в течение года, добавил Максютов.
Он также рассказал, что возможность экспорта «ЭпиВакКороны» будет рассмотрена после того, как удастся обеспечить потребность в препарате среди россиян.