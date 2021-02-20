Вакцина «ЭпиВакКорона» будет произведена в объеме 500 тыс. доз в феврале, в марте — 1,5 млн, в последующем — до 5 млн ежемесячно, сказал гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов. Его слова приводит «Интерфакс» 20 февраля

«В феврале планируем произвести 500 тыс. доз вакцины, в марте — выйти на 1,5 млн доз, в последующем увеличить до 5 млн доз в месяц», — сказал Максютов.

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Это несколько лучше, чем у первой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», которая показала эффективность для людей старше 60 лет на уровне 91,8%.

Иммунитет от вакцины «Вектора», как ожидается, будет действовать в течение года, добавил Максютов.

Он также рассказал, что возможность экспорта «ЭпиВакКороны» будет рассмотрена после того, как удастся обеспечить потребность в препарате среди россиян.