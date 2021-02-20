«Этими решениями он себя дополнительно делегитимирует. Мне кажется, это очень слабый ответ президента. Получается, он не может цивилизованно конкурировать с оппозицией. Власть должна предъявить железобетонные доказательства, ведь санкции применяются против второго представителя оппозиционной силы», — сказал Якубин.
В пятницу, 19 февраля, СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.
В начале февраля Зеленский закрыл оппозиционные каналы страны.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.