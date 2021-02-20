Президент Украины Владимир Зеленский потеряет две трети избирателей после блокировки украинских каналов и тарифных вопросов. Об этом сообщил политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Акопов объяснил, почему Зеленский выдавливает конкурентов из политики © president.gov.ua

В пятницу, 19 февраля, СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

В начале февраля Зеленский закрыл оппозиционные каналы страны.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.