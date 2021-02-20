Певица украинского происхождения, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева на днях порадовала подписчиков новой фотосессией, кадры с которой она выложила на днях в Instagram. В той же записи она сделала приятное и подписчицам, презентовав им необычный продукт собственного производства

«Снимали меня и еще одну героиню — новую бомбическую тушь Lash Condom», — написала певица, представив новую тушь своего именного бренда.

Поклонники исполнительницы обратили внимание на необычное название для косметического продукта. Слово Lash, что по-русски «ресницы», можно часто увидеть на туши, а вот Condom, что переводится как «презерватив», впервые используется в наименовании такого продукта.

«А почему именно такое название? Или это со мной что-то не так и я пошлячка?», «Название туши — это не опечатка? Реально "презерватив"?», «Lash Сondom. Что за новая марка презервативов?» — уточнили пользователи.

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Речь о том, что тушь легко смывать, но пока большинство покупательниц бренда восприняли слоган как намек на то, что тушь приносит дискомфорт, который проходит только после ее снятия. Поэтому, возможно, команда певицы еще доработает продукт.

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Вера Брежнева (настоящая фамилия — Галушка) родилась в Днепропетровской области, была участницей группы «ВИА Гра», позже стала строить сольную карьеру и вышла замуж за продюсера коллектива Константина Меладзе.