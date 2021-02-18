Украинская певица Оля Полякова, которая является детективом шоу «Маска» и должна угадывать, кто из медийных персон страны прячется в костюмах тех или иных персонажей, призналась, что после очередного выпуска подвергла свою семейную жизнь опасности. Об этом написал «ТВ-ГИД» 18 февраля

На сцену шоу вышел человек в костюме носорога, который так сильно понравился Поляковой, что она даже позволила ему взять себя на руки и призналась, что получила от этого контакта удовольствие.

Починить крышу Поляковой может только Зеленский © Оля Полякова/инстаграм

«На этой неделе сплю и вижу сон — снится мне носорог. Я просыпаюсь утром, а мне муж говорит: "Скажи, пожалуйста, а что это ты ночью кричала "Носорог!", "Носорог!" Я отвечаю: "А что? Мне снилось, что я была в зоопарке"», — отшутилась артистка.

Детективы проекта предположили, что под маской носорога может скрываться один из двух актеров: либо Алексей Тритенко, либо Тарас Цимбалюк.

Узнать угадали ли члены жюри, зрители смогут уже в ближайшую субботу. Правда российскому зрителю повезло чуть меньше: правообладатель украинской версии «Маски» запретил показывать шоу в российском сегменте YouTube.

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Шоу «Маска» является адаптацией американского формата The Masked Singer. По задумке проекта, детективы должны отгадывать медийных персон, выходящих на сцену в костюмах разных персонажей.

В качестве детективов в украинской версии программы выступают певицы Оля Полякова и Настя Каменских, артисты Dzidzio и Андрей Данилко, исполнитель Олег Винник.