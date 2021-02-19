Белорусская АЭС, которая находится на северо-западе республики, — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Для нее выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающего самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый энергоблок станции введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году.
По его словам, станция уже принесла пользу и Москве, и Минску в экономике (рабочие места и сбыт продукции), энергетике (снижение зависимости РБ от газа, появление задела для модернизации белорусских ТЭС), политике (фактор раздражения для Прибалтики и сближения для Москвы и Минска), пиаре (проект успешно реализован), технологиях (строительство АЭС данного проекта за пределами России).
«А ещё, возможно, принесла пользу в части интеграции (БелАЭС может стать важным звеном в едином рынке электроэнергии ЕАЭС)», — перечислил Лизан.
БелАЭС — главный интеграционный проект начала XXI века для РБ и РФ, но вокруг неё очень много информационного шума, который генерируют Прибалтика и журналисты, которые считают своим долгом отвечать на всё, что звучит от их прибалтийских коллег, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.