Белорусская АЭС уже принесла пользу и Москве, и Минску по многим параметрам, у этого проекта очень большие перспективы. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Экономист Зубец объяснил, кто на самом деле стоит за нападками на БелАЭС © belaes.by

По его словам, станция уже принесла пользу и Москве, и Минску в экономике (рабочие места и сбыт продукции), энергетике (снижение зависимости РБ от газа, появление задела для модернизации белорусских ТЭС), политике (фактор раздражения для Прибалтики и сближения для Москвы и Минска), пиаре (проект успешно реализован), технологиях (строительство АЭС данного проекта за пределами России).

«А ещё, возможно, принесла пользу в части интеграции (БелАЭС может стать важным звеном в едином рынке электроэнергии ЕАЭС)», — перечислил Лизан.

БелАЭС — главный интеграционный проект начала XXI века для РБ и РФ, но вокруг неё очень много информационного шума, который генерируют Прибалтика и журналисты, которые считают своим долгом отвечать на всё, что звучит от их прибалтийских коллег, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.