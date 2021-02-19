Он отметил, что, хотя Зеленский и избирался на лозунгах о мире, он был на постоянном шпагате: хотел удовлетворить и желание Запада, заключающееся в непрекращающейся войне в Донбассе для обеспечения санкционной политики против России, и желание избирателей — мира.
«Зеленский выбрал войну, выбрал Запад, потому что он посчитал, что Запад сильнее. Ему благосклонность Запада важнее. И тем самым превратился в дубль Порошенко», — подчеркнул Царев.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске Контактной группы, в также в «нормандском формате» при участии глав Украины, России, Германии и Франции.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.