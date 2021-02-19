Президент Украины Владимир Зеленский, выбирая между Западом и миром в Донбассе, сделал неправильный выбор, ступив тем самым на дорожку, проторенную его предшественником Петром Порошенко. Об этом экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев сказал в интервью изданию Украина.ру

Бизяев: У Порошенко считали Зеленского «агентом Медведчука» © Facebook, Руслан Бизяев | Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк

«Зеленский выбрал войну, выбрал Запад, потому что он посчитал, что Запад сильнее. Ему благосклонность Запада важнее. И тем самым превратился в дубль Порошенко», — подчеркнул Царев.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске Контактной группы, в также в «нормандском формате» при участии глав Украины, России, Германии и Франции.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.