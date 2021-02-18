Литовский президент Гитанас Науседа предложил Евросоюзу ввести санкции по делу блогера Алексея Навального не только против России, но и в отношении газопровода «Северный поток 2». Его слова приводит DW 16 сентября

«Северный поток – 2»: уложен первый километр труб на недостроенном участке, США хотят использовать Украину как «затычку» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«И, конечно, мы должны включить в этот спектр санкций проект "Северный поток — 2", потому что это, возможно, единственные ограничительные меры, которые были бы болезненны для российского режима», — заявил Науседа.

Он также добавил, что Евросоюз должен придерживаться четкой стратегии в отношениях с Россией, уточнив, что иногда ЕС совершает «разовые действия без последовательной стратегии».

Науседа также назвал провалом недавний визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.