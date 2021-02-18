По его словам, это должны быть «персональные санкции в отношении субъектов, связанных с репрессиями против оппозиции, как и в случае с Белоруссией».
«И, конечно, мы должны включить в этот спектр санкций проект "Северный поток — 2", потому что это, возможно, единственные ограничительные меры, которые были бы болезненны для российского режима», — заявил Науседа.
Он также добавил, что Евросоюз должен придерживаться четкой стратегии в отношениях с Россией, уточнив, что иногда ЕС совершает «разовые действия без последовательной стратегии».
Науседа также назвал провалом недавний визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.