Пожар в одном из зданий фермы сельхозпредприятия в селе Журавка Черниговской области стал причиной гибели 230 свиней, работники предприятия не пострадали. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба местной Нацполиции

У здания Нацбанка Украины установили гильотину с головой свиньи © webeyer / flickr Огонь локализовали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Прилуцкого районного отдела полиции Черниговской области во главе с руководством отдела. Причины пожара и ущерб устанавливаются.