«Во время осмотра места происшествия полицейские установили, что пожар возник в одном из сараев свинофермы. Огнем повреждено хозяйственное здание. В пожаре погибли, по уточненным данным, около 230 свиней», — сказали силовики.
Огонь локализовали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Прилуцкого районного отдела полиции Черниговской области во главе с руководством отдела. Причины пожара и ущерб устанавливаются.