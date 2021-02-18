России еще в 2014 году следовало создать русскоязычные специальные СМИ, которые были бы ориентированы на Украину и учитывали местную ситуацию. Об этом российский политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

«Три канала — три идеологии»: Марков назвал важнейший рычаг воздействия РФ на Украину © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые связывают с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

По словам Неменского, каналы Медведчука продвигают интересы альтернативной Украины, а не России, и в целом характеристика его политпроектов как пророссийских является фальшивой. Он подчеркнул, что пророссийским политиком Медведчука называют только оппоненты внутри Украины в рамках внутриполитической борьбы.

При этом политолог убежден, что России следовало бы создать собственные телеканалы, ориентированные на украинскую аудиторию.

«Я этот вопрос активно поднимал в 2014 году, когда с Украины шла большая политэмиграция, большой интеллектуальный ресурс… Тогда, несомненно, нужно было организовать и телеканалы разные нескольких форматов… Главное, что эти каналы должны быть не просто российскими, а именно ориентированными на украинскую аудиторию, потому что украинцы много смотрят российского телевидения, но нужны именно специальные СМИ, которые учитывают местную ситуацию. Их очень не хватает уже позавчера», — заявил Неменский.

По его словам, издание Украина.ру является «чуть ли не единственным результатом всей этой кампании» по созданию украиноориентированных СМИ в 2014 году.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.