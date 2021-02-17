В семилетнюю годовщину Майдана горсовет Львова приглашает горожан принять участие в реконструкции событий в центре Киева в 2014 году. Об этом 17 февраля сообщает «Vgorode Львов»

Акция под названием «Пламя достоинства» состоится в пятницу, 19 февраля, на центральной площади Рынок.

«В центре Львова около 40 волонтеров будут воспроизводить события 2014 года. Бои на Институтской, пожар в Доме профсоюзов и избиение "Беркутом"», — говорится в сообщении. Зеленский заставил иностранных лидеров чтить Майдан © president.gov.ua

По словам председателя студенческого братства Львовского национального университета им. Ивана Франко Ростислава Радиша, организаторы реконструкции стремятся «зажечь в сердцах огонек памяти революции достоинства».

Волонтеры, желающие участвовать в реконструкции Майдана, должны зарегистрироваться и получить определенные роли. При этом все роли будут без слов.

Также на этой неделе во Львове проводятся памятные мероприятия в честь «героев Небесной сотни».

Ранее Кабмин Украины предложил изменить церемонию при визите в страну иностранных гостей. Согласно законопроекту, вместо стелы Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве они будут возлагать цветы к мемориалу Евромайдана. Соответственно планируется изменить и церемонию инаугурации президента.