Акция под названием «Пламя достоинства» состоится в пятницу, 19 февраля, на центральной площади Рынок.
«В центре Львова около 40 волонтеров будут воспроизводить события 2014 года. Бои на Институтской, пожар в Доме профсоюзов и избиение "Беркутом"», — говорится в сообщении.
По словам председателя студенческого братства Львовского национального университета им. Ивана Франко Ростислава Радиша, организаторы реконструкции стремятся «зажечь в сердцах огонек памяти революции достоинства».
Волонтеры, желающие участвовать в реконструкции Майдана, должны зарегистрироваться и получить определенные роли. При этом все роли будут без слов.
Также на этой неделе во Львове проводятся памятные мероприятия в честь «героев Небесной сотни».
Ранее Кабмин Украины предложил изменить церемонию при визите в страну иностранных гостей. Согласно законопроекту, вместо стелы Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве они будут возлагать цветы к мемориалу Евромайдана. Соответственно планируется изменить и церемонию инаугурации президента.