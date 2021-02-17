Обвинения, предъявленные политику и блогеру Анатолию Шарию – это продолжение расправы над свободой слова на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте политсилы «Оппозиционная платформа – За жизнь», опубликованном 16 февраля

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины подозревает Анатолия Шария в госизмене и нарушении равноправия граждан.

У хриплого дегенерата сорвало крышу — Шарий о своей «госизмене» © Facebook, Партія Шарія

В партии отметили, что Шарий, пользующийся заслуженной поддержкой и доверием украинцев, стал жертвой политической травли, организованной Киевом.

«Причина таких действий, реализуемых, без сомнения, по заказу Президента Украины Владимира Зеленского, очевидна — месть за принципиальную и последовательную позицию Анатолия Шария, расправа с политическим конкурентом, уничтожение еще одного многомиллионного канала донесения информации, с помощью которого жители Украины и весь мир узнавали правду о преступлениях власти: чудовищном повышении тарифов, поддержке властью радикалов, попрании прав граждан в медицинской, языковой, социальной сферах», — говорится в сообщении.

По мнению представителей политсилы, подозрение Шарию — это шаг в построении «несамостоятельного, находящегося под внешним управлением полицейского государства, единственной целью которого является сохранение нынешнего положения дел, сохранение при власти Зеленского и его окружения, консервация внешнего управления, продолжение распродажи украинских активов и кабала для простых украинцев».