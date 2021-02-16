Минский переговорный процесс еще сохраняет свой потенциал. Об этом 16 февраля на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Виновна ли Москва в нарушении «Минска»? Что говорят эксперты © пресс-служба презитента Украина Янине Соколовской Кулеба заявлял, что для урегулирования в Донбассе нужно было развивать «женевский формат», включавший в себя США, вместо «нормандского».

«Минский процесс сейчас скорее живой, чем мертвый, он еще не исчерпал свой потенциал, поэтому сейчас необходимо работать в границах минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины», — сказал Кулеба.

Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

После подписания Минских соглашений, в которых определены пути и способы возвращения ЛДНР в Украину, прошло почти шесть лет. Однако сами соглашения не выполняются, а стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.