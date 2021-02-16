«Слово "хмарочос" (небоскреб) тоже иногда объявляют специально придуманным для смеха. Но это реальное слово, давно проживающее в украинском, калька с английского. Появилось оно, скорее всего, в начале ХХ века», — пишет автор.
В русском слово «небоскреб» появилось так же — буквальным переводом корней английского слова skyscraper. Оно встречается даже в книге Гиляровского «Москва и москвичи».
«Тогда не было ещё небоскрёбов, и вся Москва была видна с каланчи как на ладони», — писал он о столице в самом начале ХХ века. В 1912 году был построен почти 40-метровый доходный дом Нирнзее. Сначала его прозвали тучерезом.
С украинским вариантом неологизма долго не могли определиться. Небоскреб по-украински, согласно словарю украинского языка, составленному сотрудниками Института языкознания АН УССР, — это и «небосяг», и «хмародряп», и, наконец, «хмарочос». Также в ряде словарей встречается вариант «хмародер».
Больше об украинском языке читайте в статье Чахлык и Хмарочос. Что не так с украинским языком?