Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам Донбасса Леонид Кравчук 15 февраля в эфире программы «Время покажет» на российском «Первом канале» вступил в дискуссию с главой ДНР Денисом Пушилиным, чем вызвал неоднозначную реакцию на Украине

Разговор Крачука и Пушилина касался доктрины «Русский Донбасс». Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила в Facebook, что шокирована участием Кравчука в эфире российского телеканала. «Выстрелом на выстрел»: Кравчук дал совет украинским военным © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Можно сколько угодно закрывать прокремлевские телепомойки, но украинская власть и ее представители-переговорщики упорно найдут, как подыграть Кремлю. В прямом эфире в дискуссии с боевиками он фактически легитимизирует всех этих Пушилиних», — написала Геращенко.

При этом советник по информполитике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире украинской программы «Свобода слова» 15 февраля заявил, что Кравчука не стоит осуждать за это выступление, поскольку он прекрасно знает, как нужно защищать Украину. По его словам Кравчук старается донести украинскую позицию по всем каналам.

Также Арестович заявил, что Кравчук вряд ли знал, что в эфир выйдет Пушилин.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.