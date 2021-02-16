Разговор Крачука и Пушилина касался доктрины «Русский Донбасс». Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила в Facebook, что шокирована участием Кравчука в эфире российского телеканала.
«Можно сколько угодно закрывать прокремлевские телепомойки, но украинская власть и ее представители-переговорщики упорно найдут, как подыграть Кремлю. В прямом эфире в дискуссии с боевиками он фактически легитимизирует всех этих Пушилиних», — написала Геращенко.
При этом советник по информполитике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире украинской программы «Свобода слова» 15 февраля заявил, что Кравчука не стоит осуждать за это выступление, поскольку он прекрасно знает, как нужно защищать Украину. По его словам Кравчук старается донести украинскую позицию по всем каналам.
Также Арестович заявил, что Кравчук вряд ли знал, что в эфир выйдет Пушилин.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.