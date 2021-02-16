Таким образом, Витренко подтвердил обращение к Кабинету министров рассмотреть вопрос смены руководства «Нафтогаза» в результате поручения премьер-министра проанализировать невыполнение плана увеличения добычи газа.
«Я обратился в ответ на соответствующее поручение со стороны премьер-министра. Госаудитслужба проверяла "Нафтогаз" в конце прошлого года, а план добычи, который показывает падение, а не увеличение, только недавно пришел в министерство», — сказал он журналистам во вторник.
По словам Витренко, на выявленные Госаудитслужбой нарушения в НАК и невыполнение плана по увеличению добычи должны быть приняты соответствующие кадровые решения.
Ранее сообщалось, что Витренко предлагал Шмыгалю отправить Коболева в отставку.
В июле 2020 года Витренко был уволен из «Нафтогаза», где занимал пост коммерческого директора. Этому предшествовали конфликты с председателем правления компании Андреем Коболевым.
Именно Коболева Витренко потом обвинял в своем увольнении и резко критиковал за провалы в работе «Нафтогаза».
Оба они пришли в «Нафтогаз» после госпереворота 2014 года. По данным энергоэксперта Андрея Корольчука, их назначение пролоббировали международные кредиторы Украины из Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
21 декабря Витренко стал исполняющим обязанности главы Минэнерго. Верховная Рада дважды проваливала голосование по его утверждению на посту без приставки и.о.