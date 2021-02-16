Предложение о смене наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и его главы Андрея Коболева было ответом на поручение премьера Дениса Шмыгаля, заявил врио министра энергетики Украины Юрий Витренко. Его слова приводит «Интерфакс-Украина» 16 февраля

Таким образом, Витренко подтвердил обращение к Кабинету министров рассмотреть вопрос смены руководства «Нафтогаза» в результате поручения премьер-министра проанализировать невыполнение плана увеличения добычи газа.

«Я обратился в ответ на соответствующее поручение со стороны премьер-министра. Госаудитслужба проверяла "Нафтогаз" в конце прошлого года, а план добычи, который показывает падение, а не увеличение, только недавно пришел в министерство», — сказал он журналистам во вторник.

По словам Витренко, на выявленные Госаудитслужбой нарушения в НАК и невыполнение плана по увеличению добычи должны быть приняты соответствующие кадровые решения.

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В июле 2020 года Витренко был уволен из «Нафтогаза», где занимал пост коммерческого директора. Этому предшествовали конфликты с председателем правления компании Андреем Коболевым.

Именно Коболева Витренко потом обвинял в своем увольнении и резко критиковал за провалы в работе «Нафтогаза».

Оба они пришли в «Нафтогаз» после госпереворота 2014 года. По данным энергоэксперта Андрея Корольчука, их назначение пролоббировали международные кредиторы Украины из Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

21 декабря Витренко стал исполняющим обязанности главы Минэнерго. Верховная Рада дважды проваливала голосование по его утверждению на посту без приставки и.о.