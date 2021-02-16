Личный врач экс-президента Украины Виктора Ющенко Ростислав Валихновский спустя 17 лет раскрыл подробности его лечения от последствий отравления, из-за которого бывший лидер перенес 27 операций на лице. Об этом он рассказал в интервью программе «Звездный путь» в YouTube 15 февраля

Валиховский сообщил, что Ющенко понадобилось 27 операций, чтобы восстановить свою внешность после отравления диоксином в 2004 году.

Также, по словам Валихновского, отравление в целом негативно повлияло на здоровье третьего президента Украины. Внучка Ющенко отреклась от пластических операций, но только усугубила подозрения © Доменика Ющенко/Инстаграм

«Был случай мерцательной аритмии, который я с помощью Божьего благословения снял до приезда специалистов-кардиологов. Это, безусловно, было опасно», — рассказал хирург.

Кроме того, Валихновский рассказал, что он и Виктор Ющенко и по сей день являются близкими друзьями. В частности, за две недели до интервью политик гостил у него.

Отравление Ющенко стало важным событием политической жизни Украины в 2004 году. Информация о возможном умышленном отравлении кандидата в президенты в существенной степени повлияла и на исход президентских выборов.

Для расследования отравления было заведено уголовное дело. Однако доказательств состава преступления так и не было найдено.