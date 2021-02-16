Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович повздорил с депутатом от партии «Европейская солидарность» Ириной Геращенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 15 февраля

В студии стали обсуждать реакцию военных из-за якобы введения штрафов за открытие ответного огня на фронте.

Арестович заявил, что военные любят поплакаться и пожаловаться.

Теракт в Горловке совершили украинские военные — НМ ДНР © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк возмутили слова Арестовича. В ответ она заявила, что знает «настоящих военных, которые из-за тяжелых условий несения службы не жаловались и не ныли», и страна ими гордится.

«Кто деморализует украинских военных? Не вы? Не "ЕС", когда сочиняете сказки о том, что им не дают стрелять. Вы же их и развращаете, "Вагнером" этим всем, Медведчуком… Вы открыто работаете против национальной безопасности государства, информационной составляющей. <…> Вы внешность президента обсуждаете… не так бронежилет сидит, не так каска — вы же до уровня женского общежития опустились, пэтэушного такого, в том, что вы делаете», — продолжил Арестович.

Геращенко обвинила его в сексизме и заявила, что на это должна отреагировать вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина, также участвовавшая в программе. Затем Геращенко ушла из студии.

