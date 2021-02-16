«Он уже заявлял, что нужно закрыть все станции, которые работают на угле, и что нужно завести американское топливо на те атомные станции, которые строились по советским технологиям. Хотя многие говорят, что это очень опасно, потому что они не стыкуются по урановым стержням. Поэтому вполне возможно, что старые украинские атомные станции также лягут. Витренко и в случае с этим ГОКом, и с тепловыми станциями, и с атомными станциями просто работает против интересов Украины», — сказал политтехнолог.
На днях стало известно, что Украина рискует потерять Восточный ГОК — единственное занимающееся добычей и переработкой урана предприятие страны. Работники предприятия ранее неоднократно выходили на акции протеста из-за задолженностей по зарплате. Витренко считает, что сотрудники этого комбината атомной отрасли принесут больше пользы, если уедут на заработки в Польшу.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.