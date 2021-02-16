Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко работает против национальной промышленности и национальной энергетики страны. Об этом сообщил политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Не тушкой, так чучелом. Как Витренко попытаются утвердить во власти © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

На днях стало известно, что Украина рискует потерять Восточный ГОК — единственное занимающееся добычей и переработкой урана предприятие страны. Работники предприятия ранее неоднократно выходили на акции протеста из-за задолженностей по зарплате. Витренко считает, что сотрудники этого комбината атомной отрасли принесут больше пользы, если уедут на заработки в Польшу.

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