Проректор Харьковского университета питания и торговли Виталий Бахтояров объяснил сотрудникам СБУ, кто оскорбил активистов, которые предлагали декоммунизировать школу, сменив ее название. Об этом 15 февраля в комментарии «Depo.Харьков» сказал ректор университета Александр Черевко

Ранее сообщалось, что Бахтояров обругал активистов, которые предлагали провести декоммунизацию школы.

Активисты разместили пост с предложением в рамках процесса декоммунизации переименовать Харьковскую общеобразовательную школу I — III ступеней №127 имени Жукова. Бахтояров якобы пожелал «долбанным бандерлогам сдохнуть».

Ректор отметил, что Бахтоярова для дачи объяснений вызвали сотрудники СБУ.

«Бахтояров объясняет, что он такого, что там было написано, не писал. Что, пожалуй, кто-то посторонний каким-то образом на его аккаунт зашел, взломали, что ли, и все это написали… Он пусть извиняется перед читателями своей страницы, своими подписчиками, что такая получилась ситуация», — сказал Черевко.

Ректор университета отметил, что Бахтояров никогда не был замечен в антиукраинской деятельности.

Черевко добавил, что Бахтояров в Facebook напишет объяснение. Кроме этого оно будет размещено на странице ХГУПТ. Ректор отметил, что намерен подписать приказ и объявить Бахтоярову выговор.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации, приравнявших коммунизм к нацизму. Власти приняли решение переименовать населенные пункты, а также убрать советские памятники из городов и поселков.