Украинская делегация подписала ряд меморандумов и контрактов на общую сумму от 3 млрд долларов в рамках официального визита президента Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом 15 февраля сообщили на сайте Офиса президента Украины

Елена Зеленская поразила украинцев выбором наряда в мечеть ОАЭ © пресс-служба президента Украины

«На всех международных встречах я призываю инвестировать в Украину. Наше государство имеет огромный потенциал: геополитическое положение, природные ресурсы, образованные люди. Именно сейчас время реализовывать этот потенциал и создавать сильную экономику», — заявил президент.

Министерство цифровой трансформации Украины подписало с компанией INTELMAX Management Consulting меморандум, предусматривающий сотрудничество в сфере блокчейн-технологий в государственных процессах и услугах.

Также были подписаны документы в сфере обороны, в рамках которых, в частности, обсуждалась возможность построения совместных заводов за пределами Украины. Кроме того, подписан меморандум в аграрной сфере, который предусматривает создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности.

Рассматривается также возможность открытия украинского суверенного фонда для совместных инвестиций.

Вместе с тем 18 украинских частных компаний, среди которых «Интерпайп», Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, подписали меморандумы с государственным инвестфондом Mubadala.

Ранее сообщалось, что первая леди Елена Зеленская заявила, что в этом году планируется расширение географии украиноязычных аудиогидов в ОАЭ. Также первая леди вместе с мужем посетила Лувр Абу-Даби и Большую мечеть шейха Заида и примерила хиджаб.