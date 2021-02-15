Юморист Максим Галкин на днях посетил программу «Вечерний Ургант» Ивана Урганта в эфире «Первого канала», где они обсудили внешность певца Филиппа Киркорова

«Она большая»: Галкин пожаловался на «приличную» коммуналку © Максим Галкин/Инстаграм Аллы Пугачевой не так давно на всю страну признался, что седой, и показал себя таким, какой есть.

Чуть позже артист решил обыграть неизбежное новым образом, который напомнил Галкину облик древнегреческого поэта, Ургант поддержал версию.

«Кстати, как-то Филипп стал похож на Эзопа. Но это нормально. Рано или поздно», — сказал Ургант.

Ранее мы рассказывали о том, что невъездной на Украину и в Литву Киркоров поседел.

Поклонники Киркорова по-разному отнеслись к его новому стилю: одни написали ему, что нужно с радостью принимать возрастные изменения и не стесняться их, другие посчитали, что артист по статусу обязан следить за своей внешностью.