Певец Филипп Киркоров, известный своей любовью к смене имиджа и поражающим воображение сценическими нарядами, в очередной раз шокировал фанатов обновленным образом, только на этот раз автором его прически оказались не звездные стилисты, а природа. Об этом на днях стало известно из записи артиста в Instagram

«Любовь, похожая на сон»: промоутер раскрыл тайную сторону брака Пугачевой и Киркорова © РИА Новости, Юрий Сомов | Перейти в фотобанк Тимати, которое они сделали дома у поп-короля. Его подписчики обратили внимание, что брюнет Киркоров неожиданно подвергся масштабному наступлению на его волосы седине.

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«Филипп сменил цвет волос?» — поинтересовался один из поклонников.

«Думаю, это родные. Уже взрослый мальчик», — ответил другой подписчик звезды.

Под записью развернулась жаркая дискуссия: часть фанатов не увидела в изменениях 53-летнего артиста ничего страшного, другие посчитали, что образ сильно старит певца, а ему по статусу положено следить за собой.

Весной 2019 года Филиппа Киркорова предлагали сделать послом России на Украине, поскольку он давно дружит с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским. Поп-королю понравилась эта идея, он заявил, что готов работать в вопросе налаживания отношений между государствами.

Однако еще летом 2015 года ему был запрещен въезд на Украину за посещение Крыма без разрешения на то украинских властей. Чуть позже въезд Киркорову был закрыт также Литвой.