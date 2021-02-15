Проблема Украины заключается в том, что она не усваивает опыт военных поражений, так как заглушает память о них воспоминаниями о победах. Об этом политолог Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Выстрелом на выстрел»: Кравчук дал совет украинским военным © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Леонид Кравчук заявил, что на каждый выстрел в Донбассе надо отвечать зеркальным выстрелом.

Корнилов отметил, что на Украине неоднократно звучали заявления о том, что конфликт на востоке страны можно и нужно решать силовым путем, при этом, по мнению эксперта, украинцы забывают, что предыдущие «блистательные операции» заканчивались очередным разгромом украинской армии.

«К большому сожалению, в Украине действительно очень коротка память, касающаяся этой войны… Украина живет от поражения к поражению и заполняет промежутки между этими поражениями радостными воспоминаниями о своих победах. Вот это проблема Украины», — заявил политолог.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.