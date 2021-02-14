Как стало известно в субботу, 13 февраля, глава Офиса президента Украины (практически второе лицо в государстве) заявил, что Минские соглашения невыполнимы. На столь высоком уровне это сделано впервые и потому интересно, что думают об этом эксперты

Учитывая ситуацию внутри страны, вполне вероятно, что Донбассу следует готовиться к военному сценарию, считает политолог Владимир Корнилов.. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Владимир, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью каналу «Украина» фактически заявил, что Минские соглашения в том виде, в каком они подписаны, украинская власть выполнить не может, нужны корректировки. Пожалуй, это первое официальное признание того, что Киев считает невыполнимым «Минск-2». Но, как вы полагаете, украинские власти когда-либо собирались выполнять достигнутые в Минске договорённости?

— Давайте так. Когда подписывали Минские соглашения, что первые, что вторые, то, вы понимаете, Порошенко было не до рассуждений, будет он что-то выполнять или нет. Украина была, по сути, в безвыходном положении, находилась в моменте военного поражения. И всё, о чём думал тогда Порошенко, это о спасении собственной шкуры. И только потом начали в Киеве соображать, что же теперь из этих договорённостей выполнять, а что нет.

Что касается того, что впервые прозвучало такое заявление — на самом деле, это не в первый раз. Зеленский заявлял вполне публично, что в таком виде Украина никак не может выполнить Минские соглашения, заявлял о том, что — нет, мы никогда не пойдём на то, чтобы выборы провести до того, как получим контроль над границей… То есть, это звучало из уст самых высших особ этой державы. То же самое заявлял, скажем, и (экс-президент Украины — Ред.) Леонид Кравчук, представляющий Украину в Минских переговорах. Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Но тем поразительнее, на самом деле, что многие высшие деятели Украины прямо говорят о том, что они не собираются выполнять Минские соглашения, во всяком случае, в том виде, в каком они подписаны, а Германия и Франция постоянно делают вид, что Украина всё выполняет. И нужно накладывать санкции на Россию за невыполнение этих соглашений.

На мой взгляд, действительно нужно постоянно все подобные заявления выносить на официальный уровень, на уровень межгосударственных отношений. И требовать от Киева пояснений, даже не перед нами, и не перед своими избирателями, а, в первую очередь, перед Францией, Германией, ОБСЕ — гарантами Минских соглашений. Требовать пояснений своей позиции. На мой взгляд, на каждое подобное заявление нужно делать соответствующую ноту, соответствующую депешу, и дальше обсуждать вопрос уже на дипломатическом уровне. Ермак заявил о невозможности выполнить Минские соглашения © пресс-служба президента Украины

- Сейчас наблюдается обострение ситуации в Донбассе. Учитывая некоторые заявления, звучащие в Киеве, например, заявление того же Кравчука о том, что необходимо отвечать выстрелом на каждый выстрел, какого можно ожидать развития событий? Не готовятся ли там к военному решению?

— Да всегда там к этому готовятся. Вопрос в том, нажмут спусковой крючок или нет. Мы знаем, что на Украине неоднократно звучали заявления о том, что данный конфликт можно и нужно решать силовым путём, путём молниеносной блистательной военной операции. Похоже, что очень многие в Украине позабыли, чем предыдущие "блистательные операции" заканчивались. А заканчивались они очередными котлами и очередным разгромом украинской армии.

К большому сожалению, в Украине действительно очень коротка память, касающаяся этой войны. Постоянно уже день полнейшего разгрома украинской армии под Дебальцево, отмечают чуть ли не как день победы. Я думаю, что если сейчас спросить у рядового украинского обывателя, под чьим контролем Дебальцево, они даже удивятся такой постановке вопроса и скажут: конечно же, под контролем Украины, мы ведь каждый год отмечаем победу…

К очень большому сожалению, действительно, Украина живёт от поражения к поражению и заполняет промежутки между этими поражениями радостными воспоминаниями о своих победах. Вот это проблема Украины. Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

- Вопрос, связанный с внутренней политикой. Сейчас анонсировали заседание Совбеза Украины, и часть вопросов предполагают рассматривать в закрытом режиме. Мотивация: как сказано на сайте президента Украины, некие необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, но из политических соображений ранее откладывались. Теперь, надо полагать, они должны быть решены. Если вспомнить о закрытии трёх информационных телеканалов, о введении санкций против гражданина Украины, то — чего можно ожидать? Готовится какое-то очередное закручивание гаек? Это может быть связано, наверное, и с Донбассом?

— Ужесточение уже идёт. Закрытие трёх телеканалов, какие ещё закручивания гаек нужны в подтверждение этих тревожных ожиданий… К сожалению, нынешняя украинская власть пошла по авантюрному сценарию. По сценарию, по которому уже в своё время ходил Пётр Порошенко, за что его, кстати, критиковал, и очень правильно критиковал Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты.

И сейчас, когда они (власти Украины — Ред.) перешли эту красную черту, связанную с закрытием каналов, попранием всех конституционных норм, с роспуском Конституционного суда, теперь, по большому счёту, этой власти терять-то нечего. Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил санкции против России © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

И да, к большому сожалению, для того, чтобы выходить из этого тупика, вполне вероятно, что Зеленского будут сейчас толкать к военному сценарию, к сценарию резкого обострения ситуации в Донбассе. С тем, чтобы потом, на волне военных реляций, начинать более серьёзную зачистку оппозиции внутри страны.

- Есть ли внутри страны сила, которая реально могла бы этому противостоять?

— Пока не вижу. Есть украинский народ, который, судя по всем опросам, да и по рейтингу самого Зеленского, действительно противится всем этим сценариям, хочет успокоения этой ситуации, восстановления порядка.

Но, если мы говорим о политической организующей силе, к сожалению, её нет. Мы видим, что ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь» — Ред.) не может ничего серьёзно противопоставить. Порошенко и Тимошенко заняты сейчас, конечно, подготовкой к возможным внеочередным выборам…

Другими словами, я не вижу пока, чтобы кто-то мобилизовывал свои силы и ресурсы, и был способен мобилизовать силы и ресурсы для того, чтобы противостоять этим авантюрным сценариям власти.