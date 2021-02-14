Себестоимость газа украинской добычи составляет 2,6 грн (около 7 рублей) за кубометр, однако населению его за такую цену не продадут никогда, сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Его слова приводит News UA 14 февраля

Стоимость газа для населения сейчас составляет 7 грн (около 20 рублей) за кубометр. При этом до госпереворота люди платили по 68 копеек за кубометр голубого топлива. Сейчас они протестуют, требуя дешевый газ — но правительство непреклонно.

«Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего-то платить», — сказал Витренко.

По его словам, газовикам также нужно платить налоги, обслуживать трубопроводы и закладывать инвестиции в развитие газодобывающей отрасли.

«Поэтому, если "Нафтогаз" будет работать только по себестоимости, не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды… то и не будет денег в госбюджете, прежде всего, на те же субсидии. Кроме того, госбюджет — это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону», — заявил Витренко.

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Куда на самом деле идут эти деньги, непонятно, поскольку до госпереворота люди платили за газ в 10 раз меньше.

При этом хватало и на зарплаты бюджетникам, и на пенсии, и на все остальные статьи расходов, обозначенные Витренко.