Стоимость газа для населения сейчас составляет 7 грн (около 20 рублей) за кубометр. При этом до госпереворота люди платили по 68 копеек за кубометр голубого топлива. Сейчас они протестуют, требуя дешевый газ — но правительство непреклонно.
«Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего-то платить», — сказал Витренко.
По его словам, газовикам также нужно платить налоги, обслуживать трубопроводы и закладывать инвестиции в развитие газодобывающей отрасли.
«Поэтому, если "Нафтогаз" будет работать только по себестоимости, не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды… то и не будет денег в госбюджете, прежде всего, на те же субсидии. Кроме того, госбюджет — это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону», — заявил Витренко.
Тем самым он дал понять, что граждан Украины обложили дополнительным налогом.
Куда на самом деле идут эти деньги, непонятно, поскольку до госпереворота люди платили за газ в 10 раз меньше.
При этом хватало и на зарплаты бюджетникам, и на пенсии, и на все остальные статьи расходов, обозначенные Витренко.