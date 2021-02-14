Руководитель аналитического центра «Третий сектор», украинский политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру рассказал, сможет ли лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко исполнить роль «сильного премьера для трудных времен»

Шестидесятилетняя Тимошенко заявилась в Раду в облегающем наряде © ba.org.ua

«Во всяком случае уж марионеткой олигархов и Международного валютного фонда ее никак не назовешь. Политик с позицией, и, действительно, по крайней мере в качестве такого сильного премьера для трудных времен она намного адекватнее того же Витренко, потому что улучшение финансового состояния нефти и газа за счет повышения тарифов сложно назвать выдающимся решением». — сказал Золотарев.

На днях Vesti.ua со ссылкой на источники в Офисе президента Украины сообщили, что в ОП рассматривают несколько кандидатов на должность премьер-министра страны. Как утверждают журналисты, первый из возможных кандидатов на кресло премьера — министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Отмечается, что он единственный из министров, кто был на дне рождения главы государства Владимира Зеленского, а это «может говорить о доверии президента». Ринат Ахметов якобы лоббирует Владимира Гройсмана, третий претендент на должность премьера — Тимошенко.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.