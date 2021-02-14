Он напомнил, что у нее есть опыт преодоления кризиса 2009 года. Она достаточно жесткий менеджер, который умеет заставить других работать.
«Во всяком случае уж марионеткой олигархов и Международного валютного фонда ее никак не назовешь. Политик с позицией, и, действительно, по крайней мере в качестве такого сильного премьера для трудных времен она намного адекватнее того же Витренко, потому что улучшение финансового состояния нефти и газа за счет повышения тарифов сложно назвать выдающимся решением». — сказал Золотарев.
На днях Vesti.ua со ссылкой на источники в Офисе президента Украины сообщили, что в ОП рассматривают несколько кандидатов на должность премьер-министра страны. Как утверждают журналисты, первый из возможных кандидатов на кресло премьера — министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Отмечается, что он единственный из министров, кто был на дне рождения главы государства Владимира Зеленского, а это «может говорить о доверии президента». Ринат Ахметов якобы лоббирует Владимира Гройсмана, третий претендент на должность премьера — Тимошенко.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.