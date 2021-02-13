Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое назначено на 19 февраля. Об этом сообщается 13 февраля на сайте президента

Отмечается, что часть вопросов на заседании будет рассмотрена в закрытом режиме. Секретарь СНБО Украины заговорил о санкциях в отношении Медведчука © ВКонтакте/Виктор Медведчук

«Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в рамках, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством <…> В период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались. Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и требуют сегодня системного противодействия», — говорится в сообщении.

Какие конкретно вопросы планируется рассмотреть на заседании, не уточняется.

На предыдущем заседании СНБО 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении народного депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.