Под ограничительные меры попали еще 9 юридических лиц, зарегистрированных на Украине.
Таким образом, список украинских юрлиц, против которых введены экономические санкции, расширен до 84 позиций.
Санкции коснулись следующих компаний: ООО «Донмар», ООО «Краншип», ООО «Максима Металл Сервис», ПАО Полтавский автоагрегатный завод, ООО «Солар Стальконструкция», ООО «Трансшип» и его дочерних предприятий «Трансшип Балк» и «Трансшип-сервис», а также компании Kirgan Holding S.A.
В отношении компаний действует блокировка безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.
Осенью 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении Украины. Кроме того, в декабре 2020 года под санкции попал ряд депутатов Верховной Рады.