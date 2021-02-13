Кабинет министров Российской Федерации расширил санкционный список в отношении Украины. Постановление было опубликовано 12 февраля на официальном портале правовой информации

Под ограничительные меры попали еще 9 юридических лиц, зарегистрированных на Украине.

Таким образом, список украинских юрлиц, против которых введены экономические санкции, расширен до 84 позиций.

Кабмин РФ расширил санкционный список в отношении Украины © Facebook/Виталий Кличко

В отношении компаний действует блокировка безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.

Осенью 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении Украины. Кроме того, в декабре 2020 года под санкции попал ряд депутатов Верховной Рады.