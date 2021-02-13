По его словам, Минские соглашения неактуальны, так как Украина с момента их подписания не собиралась их соблюдать, а для Евросоюза просто было важным поглотить Украину, избежав при этом войны.
«Нам нужно пересматривать свою политику в отношении Донбасса вне зависимости от Минских соглашений… Главное, чтобы они просто могли экономически интегрироваться с Россией, пусть даже останется статус серой зоны, но, если у них будут паспорта и возможность трудоустроиться, они бы уже интегрировались и жили гораздо лучше, чем сейчас», — заявил Безпалько.
Сейчас же, по его словам, Донбасс вынужден выживать: процесс получения паспортов РФ в ЛДНР увязан с получением местных паспортов, а в Ростовской области эти документы не принимаются.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.