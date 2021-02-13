Минские соглашения уже давным-давно умерли, и России пора пересмотреть свою политику в отношении ЛДНР без оглядки на «Минск». Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт назвал успех России в переговорах по Донбассу © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Нам нужно пересматривать свою политику в отношении Донбасса вне зависимости от Минских соглашений… Главное, чтобы они просто могли экономически интегрироваться с Россией, пусть даже останется статус серой зоны, но, если у них будут паспорта и возможность трудоустроиться, они бы уже интегрировались и жили гораздо лучше, чем сейчас», — заявил Безпалько.

Сейчас же, по его словам, Донбасс вынужден выживать: процесс получения паспортов РФ в ЛДНР увязан с получением местных паспортов, а в Ростовской области эти документы не принимаются.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.