Российский политолог Сергей Марков рассказал, как признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик изменило бы расклад сил на мировой арене. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Третьяков описал, что произойдет с Украиной после возврата ЛДНР © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинским военным в Донбассе было бы легче, если бы они получили команду «вперед».

Боевые действия в Донбассе с разной интенсивностью продолжаются уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

При этом представители ЛДНР заявляют, что их целью является вхождение в состав РФ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.