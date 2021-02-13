Третьяков описал, что произойдет с Украиной после возврата ЛДНР
Третьяков описал, что произойдет с Украиной после возврата ЛДНР
© РИА Новости, Владимир Трефилов
«Это (признание ЛДНР. — Ред.) очень незначительно изменило бы ситуацию и являлось бы только жестом со стороны России в адрес стран Запада о том, что Россия не видит никаких путей урегулирования внутриукраинского кризиса. Россия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР», — отметил эксперт.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинским военным в Донбассе было бы легче, если бы они получили команду «вперед».

Боевые действия в Донбассе с разной интенсивностью продолжаются уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. 

При этом представители ЛДНР заявляют, что их целью является вхождение в состав РФ.  

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.