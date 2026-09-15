От Starlink до рукопашного боя: офицеры рассказали о работе на передовой - 15.09.2026 Украина.ру
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От Starlink до рукопашного боя: офицеры рассказали о работе на передовой
От Starlink до рукопашного боя: офицеры рассказали о работе на передовой - 15.09.2026 Украина.ру
От Starlink до рукопашного боя: офицеры рассказали о работе на передовой
Российским бойцам приходится противостоять противнику в самых разных ситуациях. Чаще это слаженная работа расчётов БПЛА и артиллерии по скрытым позициям, но иногда с врагом приходится сходиться лицом к лицу в рукопашной схватке. Об этом 15 сентября пишет РИА Новости
2026-09-15T09:30
2026-09-15T09:30
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О мастерстве расчётов беспилотников и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки "Север" агентству рассказал начальник планирования и противодействия БПЛА корпуса."Подразделения беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали более 110 блиндажей с личным составом противника в Харьковской области с начала сентября. В ходе ведения воздушной разведки операторами были обнаружены замаскированные позиции. В ходе мониторинга местности операторы обращали внимание на установленные антенные выносы, масксети, спутниковые станции Starlink, а также следы жизнедеятельности", — пояснил офицер с позывным Карта.По его словам, выявленные координаты передавались на командный пункт, после чего цели оперативно распределялись между ударными расчетами. Точное поражение объектов осуществляли операторы FPV-дронов, беспилотников самолётного типа "Молния-2", а также артиллерийские средства.Офицер подчеркнул, что уничтожение укреплённых пунктов существенно снижает боевую активность украинских формирований, дезорганизует линию обороны и подрывает моральный дух личного состава. Кроме того, добавил Карта, ликвидация живой силы противника помогает российским штурмовым подразделениям более уверенно продвигаться под надёжным прикрытием расчётов БПЛА.Другую историю агентству поведал младший лейтенант 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" Максим Ченцов. По его словам, российский боец с позывным Тихон действовал в тылу украинских подразделений на днепропетровском направлении."Один на один в рукопашном бою ликвидировал противника. Один на один вышел", — рассказал Ченцов.По словам офицера, Тихон был представлен к ордену Мужества, а в настоящее время продолжает выполнять боевые задачи.Ранее сообщалось, что российские военные сорвали две контратаки ВСУ в Харьковской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, харьковская область, вс рф, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, артиллерия, война на украине, новости сво, всу, вооруженные силы украины, рукопашный бой, подвиг
Украина.ру, Россия, Харьковская область, ВС РФ, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, артиллерия, война на Украине, новости СВО, ВСУ, Вооруженные силы Украины, рукопашный бой, подвиг

От Starlink до рукопашного боя: офицеры рассказали о работе на передовой

09:30 15.09.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Молния-ПВО" в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА Молния-ПВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российским бойцам приходится противостоять противнику в самых разных ситуациях. Чаще это слаженная работа расчётов БПЛА и артиллерии по скрытым позициям, но иногда с врагом приходится сходиться лицом к лицу в рукопашной схватке. Об этом 15 сентября пишет РИА Новости
О мастерстве расчётов беспилотников и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки "Север" агентству рассказал начальник планирования и противодействия БПЛА корпуса.
"Подразделения беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали более 110 блиндажей с личным составом противника в Харьковской области с начала сентября. В ходе ведения воздушной разведки операторами были обнаружены замаскированные позиции. В ходе мониторинга местности операторы обращали внимание на установленные антенные выносы, масксети, спутниковые станции Starlink, а также следы жизнедеятельности", — пояснил офицер с позывным Карта.
По его словам, выявленные координаты передавались на командный пункт, после чего цели оперативно распределялись между ударными расчетами. Точное поражение объектов осуществляли операторы FPV-дронов, беспилотников самолётного типа "Молния-2", а также артиллерийские средства.
Офицер подчеркнул, что уничтожение укреплённых пунктов существенно снижает боевую активность украинских формирований, дезорганизует линию обороны и подрывает моральный дух личного состава. Кроме того, добавил Карта, ликвидация живой силы противника помогает российским штурмовым подразделениям более уверенно продвигаться под надёжным прикрытием расчётов БПЛА.
Другую историю агентству поведал младший лейтенант 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" Максим Ченцов. По его словам, российский боец с позывным Тихон действовал в тылу украинских подразделений на днепропетровском направлении.
"Один на один в рукопашном бою ликвидировал противника. Один на один вышел", — рассказал Ченцов.
По словам офицера, Тихон был представлен к ордену Мужества, а в настоящее время продолжает выполнять боевые задачи.
Ранее сообщалось, что российские военные сорвали две контратаки ВСУ в Харьковской области.
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