Невыполнение Минских соглашений служит основанием для гибридной и санкционной войны против России, считает российский политолог Сергей Марков

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Сергей, приближается шестая годовщина Минских соглашений. Однако до сих пор основные положения этого документа так и не были реализованы. На ваш взгляд, почему?

— Минские соглашения представляют собой обычные соглашения между центральным правительством и сепаратистским движением и направлены на нормализацию отношений и возможную реинтеграцию. Однако необычен их контекст.

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

А вот центральное правительство является очень необычным. Во-первых, оно абсолютно марионеточное, которое не способно выражать национальные интересы Украины, а выражает интересы внешней силы, выступающей диктатором и оккупирующей стороной. Это спецслужбы США и Великобритании, а Украина, по сути, не имеет своего правительства, это группа марионеток иностранных спецслужб.

Правительство Украины, выполняя волю диктатора, срывает выполнение Минских соглашений. Невыполнение Минских соглашений служит основанием для гибридной и санкционной войны против России.

Есть и вторая особенность Минских соглашений. Украинский режим является не просто марионеточным, он прямо противоречит национальным интересам Украины, ненавидим абсолютным большинством граждан Украины, поэтому может сохраняться с помощью антидемократических методов.

В частности, это сфальсифицированные выборы. Фальсификация не в том, что Зеленский получил дополнительные голоса, а в том, что реальные сторонники союза с Россией не были допущены к выборам. Существует система террора со стороны как госструктур, МВД, СБУ, так и не государственных, как нацистские банды, которые используются для это террора.

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Поскольку ситуация на Украине сохраняется, то Минские соглашения выполняться не будут. В центре стоит гибридная война против России с целью свержения Владимира Путина и установления в России марионеточного оккупационного режима по украинскому образцу. Поскольку политика США и Великобритании в отношении Украины сохраняется, то ожидать выполнения Минских соглашений не имеет смысла.

- А Россия использовала все рычаги воздействия на власти Украины, чтобы принудить к выполнению Минских соглашений?

— Нет. Важнейший рычаг, воздействие на общественное мнение Украины, не использован. России нужно сделать несколько телеканалов, которые бы работали по украинской проблематике на русском языке и транслировались на территорию Украины. Эти телеканалы должны отражать три идеологии: первый телеканал — православную, второй — социалистическую и третий — ориентированный на сторонников российской государственности.

- А как бы изменило расклад сил признание Россией независимости ДНР и ЛНР?

— Это очень незначительно изменило бы ситуацию и являлось бы только жестом со стороны России в адрес стран Запада о том, что Россия не видит никаких путей урегулирования внутриукраинского кризиса. Россия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР.

- Как вы оцениваете возможность прямого военного столкновения между Россией и Украиной?

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- Некоторые эксперты прогнозируют распад Украины на несколько государств. Считаете ли вы такой сценарий вероятным?

— Это абсолютно реально. Херсонская, Луганская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская области имеют право присоединиться к России. Если там пройдут свободные референдумы, они это сделают. Униатские Галичина и Волынь провозгласят независимость и будут маленьким независимым государством. Остаются регионы Малороссии, описанные в свое время Тарасом Шевченко и Николаем Гоголем. Это третье возможное образование.

Совершенно очевидно, что Украина в ее нынешних границах не является дееспособным государством.