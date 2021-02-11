Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Сергей, приближается шестая годовщина Минских соглашений. Однако до сих пор основные положения этого документа так и не были реализованы. На ваш взгляд, почему?
— Минские соглашения представляют собой обычные соглашения между центральным правительством и сепаратистским движением и направлены на нормализацию отношений и возможную реинтеграцию. Однако необычен их контекст.
Сепаратистское движение Донбасса ориентировано не на независимость самого Донбасса, а на отделение от Украины с целью присоединения к России. Конечно, оно пользуется активной поддержкой России. То есть сам договор, как и сепаратистское движение. Таких движений в мире много: Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах, албанское движение Македонии, Сербии.
А вот центральное правительство является очень необычным. Во-первых, оно абсолютно марионеточное, которое не способно выражать национальные интересы Украины, а выражает интересы внешней силы, выступающей диктатором и оккупирующей стороной. Это спецслужбы США и Великобритании, а Украина, по сути, не имеет своего правительства, это группа марионеток иностранных спецслужб.
Правительство Украины, выполняя волю диктатора, срывает выполнение Минских соглашений. Невыполнение Минских соглашений служит основанием для гибридной и санкционной войны против России.
Есть и вторая особенность Минских соглашений. Украинский режим является не просто марионеточным, он прямо противоречит национальным интересам Украины, ненавидим абсолютным большинством граждан Украины, поэтому может сохраняться с помощью антидемократических методов.
В частности, это сфальсифицированные выборы. Фальсификация не в том, что Зеленский получил дополнительные голоса, а в том, что реальные сторонники союза с Россией не были допущены к выборам. Существует система террора со стороны как госструктур, МВД, СБУ, так и не государственных, как нацистские банды, которые используются для это террора.
Минские соглашения предполагают интеграцию Донбасса в Украину, и донбасские структуры должны послужить инструментом, с помощью которого будет ликвидирована эта диктатура. Ликвидация репрессивного режима является прямым следствием Минских соглашений.
Поскольку ситуация на Украине сохраняется, то Минские соглашения выполняться не будут. В центре стоит гибридная война против России с целью свержения Владимира Путина и установления в России марионеточного оккупационного режима по украинскому образцу. Поскольку политика США и Великобритании в отношении Украины сохраняется, то ожидать выполнения Минских соглашений не имеет смысла.
- А Россия использовала все рычаги воздействия на власти Украины, чтобы принудить к выполнению Минских соглашений?
— Нет. Важнейший рычаг, воздействие на общественное мнение Украины, не использован. России нужно сделать несколько телеканалов, которые бы работали по украинской проблематике на русском языке и транслировались на территорию Украины. Эти телеканалы должны отражать три идеологии: первый телеканал — православную, второй — социалистическую и третий — ориентированный на сторонников российской государственности.
- А как бы изменило расклад сил признание Россией независимости ДНР и ЛНР?
— Это очень незначительно изменило бы ситуацию и являлось бы только жестом со стороны России в адрес стран Запада о том, что Россия не видит никаких путей урегулирования внутриукраинского кризиса. Россия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР.
- Как вы оцениваете возможность прямого военного столкновения между Россией и Украиной?
- Прямое военное столкновение России и Украины невозможно. Украинские вооруженные силы могут участвовать в войне с Россией только как часть войны Запада против России. Не нужно преуменьшать, но не нужно и преувеличивать влияние бандеровской пропаганды. В случае начала военных действий между Россией и Украиной 80% украинской армии через несколько недель перейдет на сторону России.
- Некоторые эксперты прогнозируют распад Украины на несколько государств. Считаете ли вы такой сценарий вероятным?
— Это абсолютно реально. Херсонская, Луганская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская области имеют право присоединиться к России. Если там пройдут свободные референдумы, они это сделают. Униатские Галичина и Волынь провозгласят независимость и будут маленьким независимым государством. Остаются регионы Малороссии, описанные в свое время Тарасом Шевченко и Николаем Гоголем. Это третье возможное образование.
Совершенно очевидно, что Украина в ее нынешних границах не является дееспособным государством.