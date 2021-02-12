Юристы издания Bihus.info, которое занимается журналистскими расследованиями, обратились в полицию и комитеты Верховной Рады в связи с нецензурной бранью депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ильи Кивы. Об этом 12 февраля сообщил журналист Даниил Мокрик, передает hromadske

Кива назвал Зеленского преступником © скриншот с видео Hromadske.tv

«Поведение Кивы является позорным для любого человека в цивилизованном обществе. А тем более для народного депутата, который, судя по декларации, живет только за счет налогоплательщиков и за аренду жомовой ямы. Это пренебрежение к журналистам и принципам свободы слова, которую нельзя игнорировать только потому, что "ну, это же Кива"», — говорит журналист.

Также юристы обратились в полицию по поводу возможного преступления Кивы по материалам расследования.

На прошлой неделе Кива нецензурно выразился в адрес Мокрика, который спросил у него об отмывании денег через конвертационные центры. Кива обвинил Bihus.info в провокациях. Также депутат предложил руководителю проекта Денису Бигусу заплатить налоги «на все украденные им деньги».