Журналисты обратились в комитет по вопросам свободы слова и в комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы.
«Поведение Кивы является позорным для любого человека в цивилизованном обществе. А тем более для народного депутата, который, судя по декларации, живет только за счет налогоплательщиков и за аренду жомовой ямы. Это пренебрежение к журналистам и принципам свободы слова, которую нельзя игнорировать только потому, что "ну, это же Кива"», — говорит журналист.
Также юристы обратились в полицию по поводу возможного преступления Кивы по материалам расследования.
На прошлой неделе Кива нецензурно выразился в адрес Мокрика, который спросил у него об отмывании денег через конвертационные центры. Кива обвинил Bihus.info в провокациях. Также депутат предложил руководителю проекта Денису Бигусу заплатить налоги «на все украденные им деньги».