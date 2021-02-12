Латушко обвинил Украину в «прямом финансировании нелегитимного режима». Он заявил, что белорусская АЭС — невыгодный и убыточный для страны проект.
«Фактически вы увеличиваете и риски Украины от использования атомной электростанции в соседнем государстве, финансируя опасность для Украины. И эти средства идут на создание больших рисков. Опять же, вы косвенно финансируете и спонсируете дубинки, которыми сегодня избивают братский для Украины белорусский народ», — сказал Латушко.
По словам Латушко, Украина, принимая поставки белорусской электроэнергии, не только напрямую поддерживает Александра Лукашенко и репрессии белорусов, но и усиливает свою энергетическую зависимость от России, которая финансирует строительство станции.
В декабре 2020 года правительство Украины отменило ограничения на импорт электроэнергии из России и Белоруссии, введенные весной 2020 года.
В феврале депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали приостановить запуск Белорусской АЭС.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.