Бывший министр культуры Белоруссии, член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что, покупая электроэнергию с БелАЭС, Киев спонсирует избиение оппозиционеров в Белоруссии. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода»* 11 февраля

Латушко обвинил Украину в «прямом финансировании нелегитимного режима». Он заявил, что белорусская АЭС — невыгодный и убыточный для страны проект.

«Фактически вы увеличиваете и риски Украины от использования атомной электростанции в соседнем государстве, финансируя опасность для Украины. И эти средства идут на создание больших рисков. Опять же, вы косвенно финансируете и спонсируете дубинки, которыми сегодня избивают братский для Украины белорусский народ», — сказал Латушко.

«Политический» атом. БелАЭС как заложница кризиса власти в Белоруссии © belaes.by Александра Лукашенко и репрессии белорусов, но и усиливает свою энергетическую зависимость от России, которая финансирует строительство станции.

В декабре 2020 года правительство Украины отменило ограничения на импорт электроэнергии из России и Белоруссии, введенные весной 2020 года.

В феврале депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали приостановить запуск Белорусской АЭС.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.