Подписанные Киевом Минские соглашения создавались таким образом, чтобы на Украине установилась не нацистская и не террористическая власть, рассказал политический эксперт Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру 10 февраля

«Та форма [минских] соглашений, что продиктована при активном участии Российской Федерации, создана именно в расчете на то, что для выполнения этих соглашений Украина должна быть переформатирована. Украина должна обрести власть не нацистскую и не террористическую», — подчеркнул Вассерман.

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«Естественным образом в этом невыполнении будут обвинять Российскую Федерацию — ну, не обвинять же киевским террористам самих себя», — заключил политолог.

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