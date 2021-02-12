«Та форма [минских] соглашений, что продиктована при активном участии Российской Федерации, создана именно в расчете на то, что для выполнения этих соглашений Украина должна быть переформатирована. Украина должна обрести власть не нацистскую и не террористическую», — подчеркнул Вассерман.

Что происходит в Донбассе. Мирного процесса уже нет?
Что происходит в Донбассе. Мирного процесса уже нет?
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
Однако заокеанским хозяевам Украины это невыгодно, поэтому Минские соглашения не будут выполняться и в дальнейшем, полагает эксперт.

«Естественным образом в этом невыполнении будут обвинять Российскую Федерацию — ну, не обвинять же киевским террористам самих себя», — заключил политолог.

Его интервью можно прочитать на нашем сайте.