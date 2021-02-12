«Та форма [минских] соглашений, что продиктована при активном участии Российской Федерации, создана именно в расчете на то, что для выполнения этих соглашений Украина должна быть переформатирована. Украина должна обрести власть не нацистскую и не террористическую», — подчеркнул Вассерман.
Однако заокеанским хозяевам Украины это невыгодно, поэтому Минские соглашения не будут выполняться и в дальнейшем, полагает эксперт.
«Естественным образом в этом невыполнении будут обвинять Российскую Федерацию — ну, не обвинять же киевским террористам самих себя», — заключил политолог.
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