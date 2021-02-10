Противостояние Украины и Российской Федерации всегда было неизбежно, и, формулируя Минские соглашения, РФ осознавала, что их исполнение означает переформатирование украинского государства, считает публицист Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Вассерман рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Анатолий Александрович, на днях Минским соглашениям исполнится шесть лет, а они по-прежнему не реализованы. Как правило, говоря о причинах пробуксовки, мы ссылаемся на нерешительность или неопределенность украинских властей. Но есть ли здесь, на ваш взгляд, вина России?

— Что касается вины, то чаще всего она определяется по принципу, описанному Иваном Андреевичем Крыловым: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». В данном случае кушать хотят киевские террористы. Они подписывали Минские соглашения оба раза после разгромов, когда значительные контингенты их войск оказывались в окружении и без малейших шансов прорвать это окружение хоть снаружи, хоть изнутри, и, соответственно, рассматривали эти соглашения как военную хитрость с целью высвободить войска и продолжить войну в дальнейшем.

Они, собственно, этого и не скрывают и регулярно открытым текстом говорят: мы Минские соглашения выполнять не будем.

Естественно, они при этом пытаются перевалить вину со своей головы на здоровую и обвиняют в невыполнении соглашений Российскую Федерацию, хотя Российская Федерация вообще не входит в число участников соглашений. Российская Федерация — гарант их исполнения, что, как вы понимаете, существенно отличается.

Богдан Безпалько: России нужно менять политику в отношении Донбасса без оглядки на «Минск» © РИА Новости, Нина Зотина

И я совершенно не надеюсь на то, что они захотят эти соглашения выполнять, по очень простой причине: потому что эти соглашения выстроены таким образом, что террористическая нацистская власть в принципе не может их выполнить.

- Возможно ли это при другой власти?

— Та форма соглашения, что продиктована при активном участии Российской Федерации, создана именно в расчете на то, что для выполнения этих соглашений Украина должна быть переформатирована. Украина должна обрести власть не нацистскую и не террористическую.

Естественно, хозяевам Украины это невыгодно, поэтому Минские соглашения будут не выполняться и в дальнейшем. И естественным образом в этом невыполнении будут обвинять Российскую Федерацию — ну, не обвинять же киевским террористам самих себя.

- Вы говорите, что это невыгодно «хозяевам Украины» и, соответственно, самой Украине. А заинтересована ли хоть какая-то из сторон в реализации «Минска»? Дело в том, что мы общались на эту тему с российскими и украинскими экспертами, и, например, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал, что подписание Минских соглашений стало по сути результатом реактивных действий со стороны России, так как она реагирует на внешние вызовы, не имея четкой стратегии и идеологии. А украинский политолог Михаил Погребинский считает, что Минские соглашения были скорее результатом реактивных действий со стороны Германии и Франции, которые подписали документ, только чтобы не допустить разгрома украинской армии, и теперь оттягивают реализацию «Минска», так как на самом деле его выполнение, с их точки зрения, означало бы победу президента РФ Владимира Путина. Существует ли вероятность, что на самом деле в Минских соглашениях не заинтересована вообще ни одна из сторон?

Михаил Погребинский: Для Европы реализация Минских соглашений означает победу Путина © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Поэтому мне представляется, что именно наличие этих соглашений в какой-то мере удерживает Киев от самых ярких проявлений террористической сущности власти.

- Может ли в перспективе произойти так, что этого удерживающего фактора станет недостаточно и пока по большей части экономическое и политическое противостояние России и Украины-Запада перерастет в военное?

— Противостояния России и Украины не только нет, но и быть не может в принципе, поскольку Украина — часть России. Противостояние Украины и Российской Федерации естественно и неизбежно по очень простой причине: громадное большинство граждан Украины — русские, и именно потому, что они русские, любой руководитель, желающий числиться хотя бы формально независимым, вынужден действовать против интересов громадного большинства своих граждан, поскольку эти интересы требуют единства Украины с остальной Россией.

А простейший способ нарушить это единство — это постоянно так или иначе провоцировать конфликты между Украиной и Российской Федерацией. Так что, как говорится, ничего личного — только бизнес.

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин - К слову о «только бизнесе». Российский политолог Сергей Михеев говорил, что практически никто не знает, как вернуть Донбасс и Украину в условиях «полной финансовой несамостоятельности России». Считаете ли вы эту вовлеченность РФ в систему финансового мирового порядка приговором для ряда политических инициатив Москвы?

— Нет, мне представляется, что Михеев несколько преувеличил степень нашей зависимости от западных финансов. Хотя, конечно, практически весь персонал нынешнего экономического блока правительства на уровне не только министров, но и министерств, то есть тех, кто так или иначе принимает участие в подготовке решений этого блока, действительно убежден, что Российская Федерация не может просуществовать вне западной финансовой системы.

Но пока они в это верят, другие люди уже избавили Российскую Федерацию от значительной степени этой зависимости. Она сейчас у нас в разы меньше, чем была еще лет 10 назад. Ну и лично меня это очень радует.