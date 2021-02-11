Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще семь российских музыкантов и актеров, которые ранее могли въезжать на территорию страны. Об этом 11 февраля сообщило агентство РИА Новости

В этот раз список дополнили фамилиями пятерых участников группы «Хор Турецкого»: Алексея Александрова, Павла Бердникова, Олега Бляхорчука, Контантина Кабанова и Михаила Кузнецова.

Киностудию им. Довженко вынуждают отказаться работать с оппозиционными телеканалами © 112.ua Роман Курцын и Евгений Лапов.

В общей сложности в черном списке Украины на данный момент значится 171 человек.

Ранее глава Минкульта Украины Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд российским артистам не должен касаться их творчества, правда оговорился, что исключения должны быть и из этого правила. В частности, предложил завести уголовные дела в отношении актера Михаила Пореченкова и режиссера Никиты Михалкова.

Черный список граждан РФ, «представляющих угрозу национальной безопасности», Министерство культуры Украины начало составлять в августе 2015 года. В числе первых в этот список попали Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Валерия. Список регулярно расширяется. Список регулярно пополняется.