Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область, куда отправился с послами стран «Большой семерки». Об этом 11 февраля сообщается на сайте Офиса президента Украины

«Это была капитуляция Киева»: Третьяков о Минских соглашениях © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что реализация Минских соглашений в их нынешнем состоянии невозможна.

Переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в годовщину «нормандских переговоров» заявил, что Украина пройдет путь к миру, несмотря на все препятствия, но он не будет легким.