«Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил. Вместе с президентом на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки"», — говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что реализация Минских соглашений в их нынешнем состоянии невозможна.
Переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в годовщину «нормандских переговоров» заявил, что Украина пройдет путь к миру, несмотря на все препятствия, но он не будет легким.