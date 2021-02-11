Режиссер рассказал, что для многих знакомых Владимира Зеленского по КВН и бизнесу его избрание президентом стало шоком.
«Не хочу мешать Зеленского с дерьмом — так, как смешал себя с дерьмом он сам, ни один саркастический человек не сделает. Но это прямая иллюстрация того, что человек должен быть на своем месте», — сказал Кеосаян.
По его словам, никто не ожидал, что Зеленский, который создал студию «Квартал-95», в течение двух лет станет таким же, как персонажи, над которыми в его шоу талантливо издевались, и даже переплюнет их.
«Мальчику из Кривого Рога, который учит украинский в 42 года, не могут быть приятны вышиванки и бандеровщина», — отметил Кеосаян.
Он добавил, что ранее Зеленский не был замечен в трусости, но на посту президента другие ставки, и он пошел «по пути грустных шагов к катастрофе», выполняя указания США и нарушая Конституцию.