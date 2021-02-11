Ведущий и режиссер Тигран Кеосаян в эфире YouTube-канала Украина.ру поделился впечатлениями о решениях Владимира Зеленского на посту президента Украины

Режиссер рассказал, что для многих знакомых Владимира Зеленского по КВН и бизнесу его избрание президентом стало шоком.

«Не хочу мешать Зеленского с дерьмом — так, как смешал себя с дерьмом он сам, ни один саркастический человек не сделает. Но это прямая иллюстрация того, что человек должен быть на своем месте», — сказал Кеосаян.

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«Мальчику из Кривого Рога, который учит украинский в 42 года, не могут быть приятны вышиванки и бандеровщина», — отметил Кеосаян.

Он добавил, что ранее Зеленский не был замечен в трусости, но на посту президента другие ставки, и он пошел «по пути грустных шагов к катастрофе», выполняя указания США и нарушая Конституцию.