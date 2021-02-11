Cопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему на Украине недостаточно угля, чтобы покрыть рост потребления в зимний период

По словам эксперта, перед началом отопительного сезона топлива было накоплено достаточно, и никто не думал о том, что его может не хватить.

«В принципе холодная зима не ожидалась, на нее не рассчитывали, к ней не готовились. Однако в ноябре-декабре возникла дополнительная нагрузка, и ее нужно было чем-то покрывать. Ее покрыли за счет угольных станций, потому что больше в общем-то и нечем покрывать. "Энергоатому" не увеличивали план, и он уже не мог увеличить объемы выработки электроэнергии», — рассказал Марунич.

Дмитрий Марунич: Если Россия в ответ на водную блокаду Крыма перестанет снабжать Украину электричеством, первой остановится промышленность © РИА Новости, Нина Зотина

«Поэтому угля и потратили больше, чем должны были. Как следствие — рекордно низкие запасы топлива на складах станций, что угрожает стабильной работе энергосистемы и поставкам электричества потребителям», — заключил Марунич.

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