По словам эксперта, перед началом отопительного сезона топлива было накоплено достаточно, и никто не думал о том, что его может не хватить.
«В принципе холодная зима не ожидалась, на нее не рассчитывали, к ней не готовились. Однако в ноябре-декабре возникла дополнительная нагрузка, и ее нужно было чем-то покрывать. Ее покрыли за счет угольных станций, потому что больше в общем-то и нечем покрывать. "Энергоатому" не увеличивали план, и он уже не мог увеличить объемы выработки электроэнергии», — рассказал Марунич.
Он отметил, что гидроэнергетика производит малые объемы электричества, учитывая, что весь год, кроме весны и начала лета, уровень воды был низким.
«Поэтому угля и потратили больше, чем должны были. Как следствие — рекордно низкие запасы топлива на складах станций, что угрожает стабильной работе энергосистемы и поставкам электричества потребителям», — заключил Марунич.
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