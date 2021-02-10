Запасов угля на украинских ТЭС на 43% меньше минимально необходимых, ситуация критическая. Об этом 9 февраля говорится на сайте НЭК «Укрэнерго»

Украинцы не понимают, почему покупать российский уголь можно, а вакцину нет - Молчанов © Facebook, Денис Жарких

Около 49% запасов угля (188 тысяч тонн) сосредоточено только на двух ТЭС — Луганской и Славянской.

К концу недели, по сравнению с началом, запасы газового угля на ТЭС уменьшились на 18% (-52,9 тысячи тонн), тогда как показатели антрацитового практически не изменились (0,5 тысячи тонн).

Ранее пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг сообщала, что ситуация с запасами угля на ТЭС Украины критическая, это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графиков аварийного отключения света.