«Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической. В частности, по состоянию на 8 февраля, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 6,5 раза до 384,4 тысячи тонн, из них газового угля — в 8,9 раза до 240 тысяч тонн, антрацитового — в 2,5 раза до 144,4 тысяч тонн. Отметим, что угля на складах ТЭС на 43% меньше минимально необходимых запасов», — говорится в материале.
Около 49% запасов угля (188 тысяч тонн) сосредоточено только на двух ТЭС — Луганской и Славянской.
К концу недели, по сравнению с началом, запасы газового угля на ТЭС уменьшились на 18% (-52,9 тысячи тонн), тогда как показатели антрацитового практически не изменились (0,5 тысячи тонн).
Ранее пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг сообщала, что ситуация с запасами угля на ТЭС Украины критическая, это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графиков аварийного отключения света.