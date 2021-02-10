В вопросах противодействия распространению коронавируса большое значение имеет сотрудничество местной власти, областных госадминистраций и центральных органов власти, ведь значительная часть ответственности лежит именно на местном руководстве. Об этом 9 февраля заявил замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко

Украинские ученые рассказали, сколько человек подхватит коронавирус до весны © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк отметил Тимошенко.

По его словам, благодаря постоянной координации офиса президента, Минздрава и руководителей облгосадминистраций удается контролировать количество свободных коек в медучреждениях в регионах и понимать динамику заболеваемости.

«Фактически с ноября, когда у нас было 50 тысяч коек для больных COVID-19, мы смогли сделать 65 тысяч коек. Как это происходит? Каждый руководитель области собирает своих медиков вместе с министерством здравоохранения, понимает, какие больницы могут быть подключены к программе борьбы с COVID-19, понимает, где могут быть созданы дополнительные койки. Вместе с Национальной службой здоровья Украины они подписывают контракты, входят в пакетное обслуживание и таким образом увеличивают количество коек», — рассказал замруководителя офиса Зеленского.

Наряду с количеством мест для больных коронавирусом вставал вопрос их обеспечения кислородом, добавил Кирилл Тимошенко.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко добавил, что в ближайшее время будет предложена новая методика разделения зон эпидемической опасности. В частности, по словам Виктора Ляшко, будут существовать четкие «маячки» относительно того, где ситуация дестабилизируется и нужно принимать дополнительные меры.

Он подчеркнул, что ключевым показателем в предложенной методике адаптивного карантина должна стать способность системы здравоохранения оказать помощь всем, кто в ней нуждается.