Всебелорусское народное собрание не сможет разрешить внутриполитический кризис в стране, так как оно не является площадкой для диалога между властью и оппозицией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

«Собрание не является площадкой для диалога и не воспринимается как легитимное оппозиционно настроенной частью общества. По большому счету, пространства для диалога и компромисса как такового нет», — сказал эксперт.

Всеволод Шимов: Белорусские политики не заинтересованы в интеграции с РФ © vk.com, Всеволод Шимов

«Однако, поскольку режиму в целом удалось устоять и стабилизироваться, он продолжает игру по собственным правилам, не обращая внимания на протестную массовку», — заключил эксперт.

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На 11-12 февраля назначено шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание. На нем планируется рассмотреть предложения по возможным поправкам к конституции страны.