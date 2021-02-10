«Собрание не является площадкой для диалога и не воспринимается как легитимное оппозиционно настроенной частью общества. По большому счету, пространства для диалога и компромисса как такового нет», — сказал эксперт.
По его словам, белорусская власть хочет сохранить статус-кво, ничего принципиально не меняя, а большинство протестующих настроены даже не на диалог и переговоры, а на ликвидацию правящего режима любой ценой.
«Однако, поскольку режиму в целом удалось устоять и стабилизироваться, он продолжает игру по собственным правилам, не обращая внимания на протестную массовку», — заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
На 11-12 февраля назначено шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание. На нем планируется рассмотреть предложения по возможным поправкам к конституции страны.