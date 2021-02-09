Стремление России купить лояльность белорусских элит – заведомо проигрышная стратегия, считает белорусский политолог Всеволод Шимов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В Минске 11 и 12 февраля состоится Всебелорусское народное собрание (ВНС), которое рассмотрит и предложит стране внесение изменений в Конституцию. Эти изменения, как предполагают эксперты, должны помочь Белоруссии преодолеть политический кризис и, возможно, обеспечат законодательный переход к Союзному государству с Россией.

- Всеволод, как вы считаете, сможет ли Всебелорусское народное собрание разрешить внутриполитический кризис, начавшийся в этой стране в августе 2020 года?

— Нет, не сможет. Собрание не является площадкой для диалога и не воспринимается как легитимное оппозиционно настроенной частью общества. По большому счету, пространства для диалога и компромисса как такового нет.

ВНС преткновения. Байден заговорил с Лукашенко языком ультиматумов © REUTERS, Leah Millis

- Как вы полагаете, чем является Россия для Белоруссии? И чем Белоруссия для России? Как это должно (может) отразиться в конституции Белоруссии?

— С моей точки зрения, белорусы и русские являются фактически единым народом, и отношения между Белоруссией и Россией должны выстраиваться исходя из этого — как максимально тесный союз государств. Однако нужно понимать, что эту точку зрения категорически не разделяют ни белорусская власть, ни оппозиция.

Отношение официального Минска к союзу с Россией всегда было сугубо потребительским — получение экономических льгот и преференций, но недопущение "опасного" политического сближения. Белорусская оппозиция в массе своей представлена антироссийски настроенными националистами большей или меньшей степени радикализма.

Таким образом, учитывая, что в белорусском политическом классе отсутствует запрос на сближение с Россией, вряд ли стоит ожидать, что какие-то пункты о союзном статусе Белоруссии могут появиться в ее конституции.

- Известно, что за последние 10 лет РФ вложила через различные финансовые инструменты, цены на газ и нефтепродукты в Белоруссию почти 200 млрд долларов. Главным образом Россия поддерживала экономику Белоруссии. Как вы считаете, правильно ли это было? И какие цели ставило российское государство, поддерживая Белоруссию?

— Я думаю, целью со стороны России была покупка лояльности белорусских элит. Но эта стратегия заведомо проигрышная, как показала ситуация на Украине, которую также долгое время заливали деньгами. Куда более правильной была бы работа с белорусским гражданским обществом и молодежью, белорусским экспертным сообществом, направленная на формирование широкого общественного запроса на интеграцию с Россией.

Это предполагает активную работу в гуманитарной сфере, формирование соответствующих исторических и политических нарративов. К сожалению, такая работа не проводилась, в результате в белорусском гражданском обществе абсолютно преобладают представители прозападного национализма.

- Как вы оцениваете российско-белорусские внешнеполитические и экономические отношения на нынешнем этапе? Как вы оцениваете в этом ключе перспективы создания Союзного государства России и Белоруссии? И как это должно быть отражено в конституции страны?

— Белорусская экономика по-прежнему структурно зависит от российской — от поставок российских энергоносителей и доступа к российскому рынку. Однако в полноценный политический союз это не конвертируется по причинам, о которых я сказал выше.

Арест за протест. В Минске ужесточат борьбу с оппозицией © president.gov.by

- Чем выгодно России создание союзного государства с Белоруссией?

— Геополитически Белоруссия — последнее недостающее звено в антироссийском санитарном кордоне на западном направлении. Белоруссия — это почти десять миллионов человек русскоязычного (фактически русского) населения с высоким индексом человеческого развития.

Это важный транзитный коридор, роль которого особенно возросла после разрыва отношений (России) с Украиной. Наконец, белорусская экономика остаётся вполне жизнеспособной и связанной с Россией тесными кооперационными связями.

Некоторые виды производимой в Белоруссии продукции (например, колесные тягачи для российских ракетных комплексов) являются уникальными, и их импортозамещение представляет серьезную (хотя и не неразрешимую) трудность. В общем, союз с Белоруссией очень важен для России. Равно, как и союз с Россией важен для Белоруссии.